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12.03.2026 22:02:50
Engineering Services Stock Jumps 80% Since September IPO as $24 Million Investor Bet Emerges
On February 17, 2026, Engle Capital Management, L.P. disclosed a new position in Legence (NASDAQ:LGN), acquiring 559,000 shares worth $24.06 million in the fourth quarter.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Engle Capital Management initiated a new position in Legence (NASDAQ:LGN) by purchasing 559,000 shares during the fourth quarter. The value of the position at quarter’s end was $24.06 million. Legence is a leading provider of engineering and technical services for mission-critical building systems in the United States, specializing in HVAC and MEP solutions. The company leverages its expertise accumulated since 1914 and its integrated service model to address complex infrastructure needs for clients in sectors such as data centers, semiconductors, precision manufacturing, life sciences, healthcare, education, and commercial real estate. Legence's focus on energy efficiency and sustainability positions it as a strategic partner for organizations seeking to optimize building performance and reduce operational costs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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