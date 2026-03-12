12.03.2026 22:02:50

Engineering Services Stock Jumps 80% Since September IPO as $24 Million Investor Bet Emerges

On February 17, 2026, Engle Capital Management, L.P. disclosed a new position in Legence (NASDAQ:LGN), acquiring 559,000 shares worth $24.06 million in the fourth quarter.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Engle Capital Management initiated a new position in Legence (NASDAQ:LGN) by purchasing 559,000 shares during the fourth quarter. The value of the position at quarter’s end was $24.06 million. Legence is a leading provider of engineering and technical services for mission-critical building systems in the United States, specializing in HVAC and MEP solutions. The company leverages its expertise accumulated since 1914 and its integrated service model to address complex infrastructure needs for clients in sectors such as data centers, semiconductors, precision manufacturing, life sciences, healthcare, education, and commercial real estate. Legence's focus on energy efficiency and sustainability positions it as a strategic partner for organizations seeking to optimize building performance and reduce operational costs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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