Agree Realty Aktie
WKN: 890700 / ISIN: US0084921008
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12.03.2026 22:20:51
Engineers Gate Builds $85 Million Position in Net-Lease Retail REIT Agree Realty
According to its SEC filing dated February 17, 2026, Engineers Gate Manager LP increased its position in Agree Realty (NYSE:ADC) by 1,144,617 shares. The fund’s ADC quarter-end value is $85.16 million, reflecting both buying activity and price appreciation.The fund’s ADC position now represents 1.01% of its 13F reportable assets under management after this buyTop holdings after the filing include:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Agree Realty Corp.
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09.02.26
|Ausblick: Agree Realty informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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26.01.26
|Erste Schätzungen: Agree Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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20.10.25
|Ausblick: Agree Realty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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06.10.25
|Erste Schätzungen: Agree Realty stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)