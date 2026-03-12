Agree Realty Aktie

Agree Realty für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 890700 / ISIN: US0084921008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 22:20:51

Engineers Gate Builds $85 Million Position in Net-Lease Retail REIT Agree Realty

According to its SEC filing dated February 17, 2026, Engineers Gate Manager LP increased its position in Agree Realty (NYSE:ADC) by 1,144,617 shares.  The fund’s ADC quarter-end value is $85.16 million, reflecting both buying activity and price appreciation.The fund’s ADC position now represents 1.01% of its 13F reportable assets under management after this buyTop holdings after the filing include:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Agree Realty Corp.

mehr Nachrichten