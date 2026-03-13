Sabra Health Care REIT Aktie

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WKN DE: A1C9KE / ISIN: US78573L1061

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13.03.2026 19:14:39

Engineers Gate Trims Sabra Health Care REIT Stake as Investors Track Rental Income Trends

On February 17, 2026, Engineers Gate Manager LP reported selling 1,513,777 shares of Sabra Health Care REIT (NASDAQ:SBRA), an estimated $28.06 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Engineers Gate Manager LP reduced its position in Sabra Health Care REIT (NASDAQ:SBRA)by 1,513,777 shares. The quarter-end value of the stake declined by $26.85 million, a figure that incorporates both the share sale and market price changes.The sale reduced Sabra Health Care REIT to 1.02% of the fund’s 13F assets under management. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Sabra Health Care REIT Inc 17,81 0,08% Sabra Health Care REIT Inc

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