Engineers India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Engineers India hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,50 INR. Im Vorjahresviertel hatte Engineers India 1,49 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 8,24 Milliarden INR, gegenüber 9,21 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,54 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at