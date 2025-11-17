|
Engineers India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Engineers India hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 9,21 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 33,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
