Engineers India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Engineers India hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,21 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 33,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at