KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
14.01.2026 15:56:00
England: Auschluss von Fußballfans nach Risikoanalyse mit KI-Halluzination
Der Ausschluss israelischer Fans von einem Fußballspiel in England hat sich zu einem Skandal ausgeweitet: Die Risikoanalyse enthielt eine KI-Halluzination.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
