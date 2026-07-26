Legend Corporation LimitedShs Aktie

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WKN: A0B886 / ISIN: AU000000LGD1

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26.07.2026 03:03:19

England and Liverpool football legend Kevin Keegan dies aged 75

English former striker and manager Kevin Keegan has passed away at the age of 75 after a battle with cancer. He was a two-time European footballer of the year with Hamburg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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