Legend Corporation LimitedShs Aktie
WKN: A0B886 / ISIN: AU000000LGD1
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30.07.2026 11:15:20
England and Liverpool football legend Kevin Keegan dies aged 75
English former striker and manager Kevin Keegan has passed away at the age of 75 after a battle with cancer. He was a two-time European footballer of the year with Hamburg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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