WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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03.07.2026 06:00:37
England-Mexico ticket prices soar as host nation gripped by World Cup fever
Resale prices are listed as high as $36,000 for tournament’s last game in MexicoWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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