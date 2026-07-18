Rivalry Aktie
WKN DE: A3C4Y2 / ISIN: CA76803P1036
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18.07.2026 17:43:20
England vs. Argentina: A football rivalry full of history
From the Falkland Islands to Diego Maradona and David Beckham, there is so much history between the two 2026 World Cup semifinalists.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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