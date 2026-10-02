02.10.2026 11:03:51

English Whisky Gets a Boost from the U.K., and Scots Are Not Amused

A growing cadre of English distillers have won protected status for their liquor. But Scotch producers fear that will confuse consumers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuern auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
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