06.03.2026 06:31:28
Enhabit gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Enhabit hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,76 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,920 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 270,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 258,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 USD gegenüber -3,110 USD im Vorjahr verkündet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,44 Prozent auf 1,06 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
