Enhabit präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Enhabit hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,22 USD gegenüber -2,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Enhabit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 253,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at