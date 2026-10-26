Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
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26.10.2026 12:43:01
Eni: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Eni (NYSE:E) announced an updated 2026 cash flow from operations target of 16.5 billion euros. Higher production volumes and strategic asset sales are driving cash generation across global operations. A record low gearing ratio of 9% provides additional balance sheet resilience. Three things management said stand out.
Eni's exploration and production (E&P) segment is building momentum across major hubs in Africa, the Americas, and Asia. Efficient execution in key locations is raising annual output targets.
Cash flow generation has driven net debt down to historic lows, giving Eni substantial flexibility. Management is converting this balance sheet strength into direct cash returns through higher buybacks and special dividends.
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Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
12:27
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
23.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
23.10.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 31 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
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23.10.26
|Eni-Aktie mit Plus: Höhere Ölpreise stärken das Geschäft (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.10.26
|STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|26,90
|-2,52%
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