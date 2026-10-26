Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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26.10.2026 12:43:01

Eni: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Eni (NYSE:E) announced an updated 2026 cash flow from operations target of 16.5 billion euros. Higher production volumes and strategic asset sales are driving cash generation across global operations. A record low gearing ratio of 9% provides additional balance sheet resilience. Three things management said stand out.

Eni's exploration and production (E&P) segment is building momentum across major hubs in Africa, the Americas, and Asia. Efficient execution in key locations is raising annual output targets.

Cash flow generation has driven net debt down to historic lows, giving Eni substantial flexibility. Management is converting this balance sheet strength into direct cash returns through higher buybacks and special dividends.

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12:09 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:41 Eni Buy UBS AG
23.10.26 Eni Kaufen DZ BANK
23.10.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
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Eni S.p.A. 26,90 -2,52% Eni S.p.A.

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