Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Deal
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23.07.2026 11:23:00
Eni-Aktie legt zu: Expansion im europäischen Retail-Geschäft
Wie Eni mitteilte, erfolgt die Transaktion über Enis Tochtergesellschaft Enilive, in der die Mobilitätsgeschäfte des Konzerns gebündelt sind und an der die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft KKR mit 30 Prozent beteiligt ist.
Enilive wird rund 320 Tankstellen in Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz übernehmen. Diese ergänzen die rund 5.300 Tankstellen, die das Unternehmen bereits europaweit besitzt.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.
DJG/DJN/uxd/hab
Von Adam Whittaker
DOW JONES
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