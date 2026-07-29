Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Weiterer Aktienrückkauf
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29.07.2026 09:57:00
Eni-Aktie legt zu: Quartalsergebnis besser als erwartet
Die höheren Aktienrückkäufe seien die Konsequenz "exzellenter Resultate", hieß es von Konzernchef Claudio Descalzi. Er hatte das internationale Öl- und Gasportfolio von Eni kräftig ausgebaut und in Verbindung mit höheren Rohstoffpreisen spülen genau diese Geschäfte dem Konzern momentan viel Geld in die Kasse.
So lief es im zweiten Quartal für die Italiener besser als erwartet. Der in der Energiebranche maßgeblich relevante bereinigte Gewinn wurde auf gut 2,3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt und fiel damit stärker aus als von Analysten erwartet. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Produktionsprognose für das laufende Jahr.
Die Eni-Aktie gewinnt in Mailand zeitweise 4,45 Prozent auf 22,99 Euro.
/lew/mis
ROM (dpa-AFX)
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