Eni-Aktie verliert: Eni erwägt offenbar Milliarden-Übernahme

Der italienische Energieriese Eni arbeitet laut Kreisen an einer Übernahme des Gas- und Ölförderers Neptune Energy.

Derzeit prüfe Eni mit Beratern die Machbarkeit eines Deals, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Zu den Anteilseignern von Neptune gehören die Finanzinvestoren Carlyle ( The Carlyle Group LP ) und CVC. Neptune könnte bei einem Verkauf mit mehr als 5 Milliarden US-Dollar bewertet werden, hieß es. Die Gespräche befinden sich dem Vernehmen nach in einem frühen Stadium, entschieden ist noch nichts.

Derzeit suchen große Ölkonzerne eigentlich eher nach Zukäufen oder Beteiligungen im Bereich alternativer Energien, um den auf sie zurückgehenden CO2-Ausstoß zu mindern. So kaufte Shell kürzlich für knapp 2 Milliarden Dollar den dänischen Anbieter Nature Energy Biogas, BP leistete sich für 4,1 Milliarden inklusive Schulden den US-Biogashersteller Archaea Energy.

Die Eni-Aktie zeigt sich am Mittwoch an der italienischen Börse zeitweise 1,04 Prozent tiefer bei 14,048 Euro.

/men/stk

ROM (dpa-AFX)