Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
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30.06.2026 23:18:49
Eni and Mercuria to form partnership to trade energy commodities
Italian oil major and Swiss trading house aim to secure large profits that have been notched up by some rivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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