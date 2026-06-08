Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
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08.06.2026 10:55:25
Eni and Petronas launch gas joint venture in South-east Asia
The new company will start from an initial production base of over 300,000 barrels of oil equivalent per dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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