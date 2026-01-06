Repsol Aktie
WKN: 876993 / ISIN: US76026T2050
|
06.01.2026 06:00:27
Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
The European groups continued to supply the Latin American country after the US dialled up economic pressure on CaracasWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Repsol S.A. (spons. ADRs)mehr Nachrichten
Analysen zu Eni S.p.A.mehr Analysen
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|16,30
|-1,82%
|Repsol S.A. (spons. ADRs)
|16,20
|-2,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.