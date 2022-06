Eni bekommt von Gazprom Freitag nur halb soviel Gas wie bestellt

Von Cecilia Butini

MAILAND (Dow Jones)--Eni erhält vom russischen Gaslieferanten Gazprom am heutigen Freitag nur die Hälfte der bestellten Menge, wie das italienische Energieunternehmen mitteilte. Damit entsteht am Freitag innerhalb der vergangenen drei Tage die größte Diskrepanz zwischen der von der Eni SpA bestellten und der von Gazprom gelieferten Menge an Gas.

Eni zufolge hatte der Konzern für den 17. Juni etwa 63 Millionen Kubikmeter Gas bei Gazprom bestellt. Gazprom habe mitgeteilt, nur etwa 50 Prozent der Menge zu liefern. Die von Gazprom gelieferte Menge entspricht etwa der vom Vortag, als Gazprom 35 Prozent weniger lieferte als die von Eni für Donnerstag bestellten 48 Millionen Kubikmeter Gas. Am Mittwoch hatte Gazprom Eni zufolge 15 Prozent weniger Gas geliefert als bestellt.

