ENI legte Quartalsergebnis vor

ENI veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,96 Prozent auf 29,51 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 29,25 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at