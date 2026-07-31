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31.07.2026 06:31:29
ENI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ENI hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ENI 0,360 USD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat ENI mit einem Umsatz von insgesamt 25,94 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 21,97 Prozent gesteigert.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 27,26 Milliarden USD erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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