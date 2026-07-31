Eni präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eni hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 22,31 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,77 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,780 EUR sowie einem Umsatz von 24,03 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at