Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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13.07.2026 11:00:00
Eni und die BMW Group: Vereinbarung zum Einsatz des Biokraftstoffs Enilive HVO für Firmenflotten
Eni und die BMW Group haben eine Vereinbarung getroffen, wonach BMW Fahrzeuge in Unternehmensflotten in Italien mit HVOlution (Hydrotreated Vegetable Oil) betrieben werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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