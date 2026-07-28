ENI Aktie
WKN DE: 898285 / ISIN: US26874R1086
|Investitionsentscheidung
|
28.07.2026 11:38:01
Eni und TotalEnergies starten Gas-Offensive vor Zyperns Küste - Aktien tiefer
Beide Partner Eni und TotalEnergiesteilten am Dienstag mit, für das Tiefsee-Offshore-Projekt im Cronos-Feld sei die endgültige Investitionsentscheidung gefallen. Das erste Gas soll 2028 gefördert werden. Es ist in erster Linie für Europa bestimmt. Der Kontinent musste in den vergangenen Jahren nach alternativen Lieferquellen suchen, nachdem er sich wegen des Krieges von Russland gegen die Ukraine von russischem Gas abgewandt hatte. Der Konflikt im Nahen Osten, der zur Schließung der Straße von Hormus führte, hat erneut die Abhängigkeit von importierter Energie verdeutlicht.
Das Feld verfügt ursprünglich über mehr als 3 Billionen Kubikfuß Gas, wobei die Produktion voraussichtlich ein Plateau von 500 Millionen Standardkubikfuß pro Tag erreichen wird.
Das Gas soll nach Ägypten transportiert und dort in der LNG-Anlage in Damietta an der Mittelmeerküste verflüssigt werden.
Die Eni-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,71 Prozent tiefer bei 22,24 Euro, während TotalEnergies-Titel an der EURONEXT Paris 0,03 Prozent auf 74,36 Euro abgeben.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu ENI SPAShs Sponsored American Deposit Receipts Repr 2 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ENI SPAShs Sponsored American Deposit Receipts Repr 2 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.