ENI Aktie
WKN DE: 898285 / ISIN: US26874R1086
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28.07.2026 09:04:40
Eni und Totalenergies wollen Gasfeld vor Zyperns Küste erschließen
Von Adam Whittaker
DOW JONES--Die Energiekonzerne Eni aus Italien und Totalenergies aus Frankreich wollen angesichts der Spannungen im Nahen Osten gemeinsam ein Gasfeld vor Zypern erschließen.
Beide Partner teilten am Dienstag mit, für das Tiefsee-Offshore-Projekt im Cronos-Feld sei die endgültige Investitionsentscheidung gefallen. Das erste Gas soll 2028 gefördert werden. Es ist in erster Linie für Europa bestimmt. Der Kontinent musste in den vergangenen Jahren nach alternativen Lieferquellen suchen, nachdem er sich wegen des Krieges von Russland gegen die Ukraine von russischem Gas abgewandt hatte. Der Konflikt im Nahen Osten, der zur Schließung der Straße von Hormus führte, hat erneut die Abhängigkeit von importierter Energie verdeutlicht.
Das Feld verfügt ursprünglich über mehr als 3 Billionen Kubikfuß Gas, wobei die Produktion voraussichtlich ein Plateau von 500 Millionen Standardkubikfuß pro Tag erreichen wird.
Das Gas soll nach Ägypten transportiert und dort in der LNG-Anlage in Damietta an der Mittelmeerküste verflüssigt werden.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/uxd
(END) Dow Jones Newswires
July 28, 2026 03:05 ET (07:05 GMT)
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