Eni und Var Energi übernehmen Teile des Geschäfts von Neptune Energy - Aktien von Eni und Var Energi uneinheitlich

Die italienische Eni teilte mit, sie wolle das globale Portfolio des in London ansässigen Öl - und Gaskonzerns - ohne das deutsche und norwegische Geschäft - für 2,6 Milliarden Dollar inklusive Schulden übernehmen. Var Energi mit Sitz in Oslo werde in einer separaten Transaktion die norwegischen Aktivitäten von Neptune für rund 2,3 Milliarden Dollar einschließlich Schulden erwerben. Eni ist mit 63 Prozent an Var Energi beteiligt.

Das deutsche Geschäft von Neptune werde vor den Transaktionen ausgegliedert. Das norwegische und das globale Geschäft von Neptune wiesen per Ende 2022 zusammen eine Pro-forma-Nettoverschuldung von insgesamt 500 Millionen Euro auf.

Die Transaktion unterliegt den üblichen aufsichtsrechtlichen Bedingungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Die Aktien von Eni und Var Energi entwickeln sich am Freitag unterschiedlich. Während die Eni-Aktie an der italienischen Börse zeitweise 1,16 Prozent auf 12,736 Euro verliert, geht es für Var Energi-Papiere in Oslo zeitweise um 3,38 Prozent hoch auf 27,24 Norwegische Kronen.

Von David Sachs

ROM (Dow Jones)