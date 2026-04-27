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27.04.2026 06:31:29
Eni verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Eni hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,360 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 19,74 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,57 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,463 EUR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 24,88 Milliarden EUR erwartet.
Redaktion finanzen.at
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