Eni: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Eni lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Eni 0,250 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 25,65 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,20 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,839 EUR sowie einen Umsatz von 34,07 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at