Enigmo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Enigmo hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,94 JPY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 1,46 Milliarden JPY, gegenüber 1,49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,02 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at