Enigmo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Enigmo hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 9,43 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enigmo 7,23 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Enigmo mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,36 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,23 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 10,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Enigmo mit einem Umsatz von insgesamt 6,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at