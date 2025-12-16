|
Enigmo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Enigmo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,21 JPY. Im Vorjahresquartal waren 0,380 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Enigmo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
