Enigmo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Enigmo präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Enigmo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,18 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,190 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,29 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at