Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
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25.07.2026 12:24:00
Enilive übernimmt Tankstellennetz mit Standorten in Österreich
Mit der Übernahme baut Enilive sein europäisches Tankstellennetz auf rund 5.300 Standorte aus und tritt erstmals in den dänischen Markt ein. Enilive war früher unter den Markennamen Eni und Agip bekannt.
Tankstellen sollen schrittweise in Netz integriert werden
Nach Abschluss der Transaktion sollen die Oil!-Tankstellen schrittweise in das Netz von Enilive integriert werden. Neben herkömmlichen Kraftstoffen will das Unternehmen dort auch erneuerbare Kraftstoffe wie HVO sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und weitere Mobilitätsdienstleistungen anbieten.
Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.
Enilive ist die Mobilitätssparte des italienischen Energiekonzerns Eni und betreibt in Österreich mehr als 300 Tankstellen. Die britische Prax-Gruppe hatte Oil! im Jahr 2023 übernommen. Sie war im vergangenen Jahr durch die Insolvenz von Teilen ihres Raffineriegeschäfts in Großbritannien in die Schlagzeilen geraten.
vos
ISIN IT0003132476 WEB http://www.eni.com/
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