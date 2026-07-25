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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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25.07.2026 12:24:00

Enilive übernimmt Tankstellennetz mit Standorten in Österreich

Die Eni-Tochter Enilive übernimmt den Tankstellenbetreiber Oil! vom britischen Energiekonzern Prax. Die beiden Unternehmen hätten eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile unterzeichnet, teilte Enilive mit. Oil! betreibt rund 320 Tankstellen in Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz. Die 15 österreichischen Standorte befinden sich in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg

Mit der Übernahme baut Enilive sein europäisches Tankstellennetz auf rund 5.300 Standorte aus und tritt erstmals in den dänischen Markt ein. Enilive war früher unter den Markennamen Eni und Agip bekannt.

Tankstellen sollen schrittweise in Netz integriert werden

Nach Abschluss der Transaktion sollen die Oil!-Tankstellen schrittweise in das Netz von Enilive integriert werden. Neben herkömmlichen Kraftstoffen will das Unternehmen dort auch erneuerbare Kraftstoffe wie HVO sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und weitere Mobilitätsdienstleistungen anbieten.

Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Enilive ist die Mobilitätssparte des italienischen Energiekonzerns Eni und betreibt in Österreich mehr als 300 Tankstellen. Die britische Prax-Gruppe hatte Oil! im Jahr 2023 übernommen. Sie war im vergangenen Jahr durch die Insolvenz von Teilen ihres Raffineriegeschäfts in Großbritannien in die Schlagzeilen geraten.

vos

ISIN IT0003132476 WEB http://www.eni.com/

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