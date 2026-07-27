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27.07.2026 06:31:29
Eniro Group Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Eniro Group Registered äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eniro Group Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 247,0 Millionen SEK im Vergleich zu 237,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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