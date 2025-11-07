Eniro Registered A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eniro Registered A gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,03 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Eniro Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 237,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at