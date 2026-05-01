Eniro Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Eniro Registered A hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Eniro Registered A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 SEK je Aktie gewesen.

Eniro Registered A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 238,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 237,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at