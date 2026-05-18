enish legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

enish veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,44 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,550 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat enish mit einem Umsatz von insgesamt 476,4 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 674,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 29,38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at