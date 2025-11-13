enish vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

enish hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,76 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -3,930 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat enish mit einem Umsatz von insgesamt 486,4 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 898,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 45,84 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at