enish: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

enish hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,90 JPY. Im Vorjahresquartal waren -15,600 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 449,4 Millionen JPY – eine Minderung von 13,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 519,2 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at