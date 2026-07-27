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27.07.2026 06:31:29
Enity stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Enity hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 2,24 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enity 3,35 SEK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 760,2 Millionen SEK – ein Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enity 643,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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