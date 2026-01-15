Enjin gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Enjin hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,90 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,36 Prozent zurück. Hier wurden 617,9 Millionen JPY gegenüber 747,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at