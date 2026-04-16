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16.04.2026 06:31:29
Enjin: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Enjin äußerte sich am 13.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,80 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 434,2 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 25,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 583,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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