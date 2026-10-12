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12.10.2026 06:31:29
Enjin stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Enjin hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,55 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Enjin 4,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Enjin im vergangenen Quartal 755,1 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Enjin 508,0 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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