Enka Insaat Ve Sanayi A präsentierte Quartalsergebnisse

Enka Insaat Ve Sanayi A ließ sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Enka Insaat Ve Sanayi A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Enka Insaat Ve Sanayi A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,69 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 TRY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47,54 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Enka Insaat Ve Sanayi A einen Umsatz von 31,70 Milliarden TRY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,17 TRY. Im Vorjahr waren 4,21 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Enka Insaat Ve Sanayi A im vergangenen Geschäftsjahr 156,51 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Enka Insaat Ve Sanayi A 100,54 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at