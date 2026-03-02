Enkei Wheels (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Enkei Wheels (India) präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,34 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,650 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Enkei Wheels (India) mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,71 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,86 INR. Im Vorjahr hatte Enkei Wheels (India) 1,48 INR je Aktie erwirtschaftet.

Enkei Wheels (India) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,72 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at