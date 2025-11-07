Enkei Wheels (India) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Enkei Wheels (India) präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,42 INR. Im Vorjahresviertel waren -2,540 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Enkei Wheels (India) 2,65 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at