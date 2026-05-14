Enkei Wheels (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Enkei Wheels (India) präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,34 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,950 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,28 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at