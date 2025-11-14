Enlight Renewable Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Enlight Renewable Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,61 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Enlight Renewable Energy 0,450 ILS je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 465,8 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 406,6 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

